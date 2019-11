Hoger minimumloon en meer kinderbijslag in Caribisch Nederland

Werkenden, huishoudens met kinderen en uitkeringsgerechtigden in Caribisch Nederland gaan er per 1 januari 2020 op vooruit. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verhoogt het minimumloon op Bonaire met 6,2%, op Saba met 5,3% en op Sint Eustatius met 2,7%. Hierdoor stijgen ook de uitkeringen mee.

Ouders en verzorgers krijgen, na een verhoging met 50 procent dit jaar, opnieuw meer kinderbijslag. Zij krijgen er vanaf volgend jaar maandelijks circa 20 dollar bij per kind. In 2020 krijgen ouders op Bonaire dan 83 dollar per kind per maand. Op Saba en Sint Eustatius zijn deze bedragen respectievelijk 84 en 85 dollar. De nieuwe bedragen zijn vandaag in de Staatscourant gepubliceerd.

Terugdringen armoede

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven dat voor Caribisch Nederland de prioriteit ligt bij het verbeteren van het economisch perspectief, onder meer door versterking van de infrastructuur en het terugdringen van armoede. In juni van dit jaar heeft het een ijkpunt vastgesteld voor een sociaal minimum in Caribisch Nederland, een richtbedrag dat iemand ten minste nodig heeft om van te leven. Om op dit bedrag uit te komen, moeten de inkomens van inwoners van Caribisch Nederland omhoog en de kosten van levensonderhoud omlaag.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft begin dit jaar een eerste pakket aan maatregelen ingevoerd om het wettelijk minimumloon, de kinderbijslag en de onderstand voor mensen die zelfstandig wonen te verhogen in Caribisch Nederland. Het heeft daarnaast de werkgeverspremies verlaagd, waardoor werkgevers ruimte hebben om de lonen van werknemers te laten stijgen. Vanaf 2020 verhoogt het ministerie de onderstand voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten en introduceert het een inkomensaanvulling voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AOV). Ook wordt geïnvesteerd in de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang en in betere arbeidsbemiddeling op de eilanden.