Nieuwe behandeling leukemie na prijsonderhandeling in basispakket

Patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) krijgen toegang tot een nieuwe combinatie van geneesmiddelen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft besloten de combinatietherapie met venetoclax en rituximab per 1 december 2019 op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Volwassen patiënten die al een behandeling gehad hebben en bij wie de ziekte is teruggekeerd, komen daarmee in aanmerking voor behandeling met venetoclax en rituximab. Het besluit van de minister volgt op prijsonderhandelingen met de leverancier.

CLL is het meest voorkomende type leukemie bij volwassenen. In Nederland wordt de aandoening ieder jaar bij 900 tot 1.000 patiënten vastgesteld. Voor de behandeling van CLL is het geneesmiddel venetoclax al sinds 2017 opgenomen in het basispakket. Nu wordt dus ook de combinatie van venetoclax met rituximab toegelaten. De prijsafspraken gelden tot en met 2021.

In mei 2019 oordeelde het Zorginstituut Nederland dat de werkzaamheid van venetoclax met rituximab een meerwaarde heeft ten opzichte van chemo-immunotherapie. Daarna is er met de leverancier onderhandeld over de prijs. Dit traject is recent afgerond. De leverancier heeft daarbij bedongen dat er geen nadere mededelingen worden gedaan over de overeengekomen prijs.