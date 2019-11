Nederlanders die in buitenland wonen krijgen invloed op samenstelling Eerste Kamer

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om kiezers in het buitenland invloed te geven op de samenstelling van de Eerste Kamer. Er komt een kiescollege dat wordt gekozen door Nederlanders die woonachtig zijn in het buitenland. De leden van dat kiescollege zullen meedoen aan de verkiezing van de Eerste Kamer.

Op dit moment kiezen de leden van de provinciale staten en de kiescolleges voor de Caribische openbare lichamen de Eerste Kamer. De provinciale staten worden gekozen door de Nederlanders die in de provincies wonen. De Caribische kiescolleges worden gekozen door de Nederlandse inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De stem van Nederlanders in het buitenland klinkt nu niet door in de samenstelling van de Eerste Kamer. Zij kunnen wel stemmen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Dat vindt het kabinet niet evenwichtig. In het regeerakkoord is afgesproken dat Nederlanders in het buitenland hun kiesrecht ook in relatie tot de Eerste Kamer moeten kunnen uitoefenen.

Alle Nederlanders die in het buitenland wonen en die voldoen aan de eisen die gelden voor de verkiezing van de Tweede Kamer, krijgen stemrecht voor het kiescollege. Zij mogen zich daarvoor ook kandidaat stellen. Om dit mogelijk te maken, moet de Grondwet worden aangepast.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.