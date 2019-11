Wet over lange termijn betrokkenheid van aandeelhouders treedt in werking

De wet van de ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Hoekstra (Financiën) die onder meer regelt dat aandeelhouders meer invloed krijgen op de beloning van bestuurders en commissarissen van beursondernemingen, treedt op 1 december 2019 in werking. Daarmee is een Europese richtlijn omgezet in Nederlands recht. Doel van die richtlijn is de lange termijn betrokkenheid van aandeelhouders bij beursondernemingen te vergroten en de transparantie van institutionele beleggers en beursondernemingen te verbeteren.