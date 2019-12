4 miljoen euro voor vervolg onderzoek Generation R

Minister Hugo de Jonge (VWS) stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor het onderzoek Generation R van het Erasmus MC. De Jonge ontvangt vandaag het eerste exemplaar van het boek ‘Gezond Opgroeien. Van een kwetsbare naar een Kansrijke Start’ met daarin de resultaten van 15 jaar onderzoek naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 kinderen in Rotterdam.

Generation R is in 2001 gestart. In het onderzoek worden kinderen vanaf de zwangerschap tot de volwassenheid gevolgd. Door verschillende gegevens te verzamelen over beïnvloedbare factoren, zoals sociale achtergrond en leefstijl, willen de onderzoekers weten waarom het ene kind zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet of minder. Ook geeft het onderzoek inzicht in het ontstaan van ziekten en gedragsproblemen.

Het extra geld wordt nu gebruikt om opnieuw kennis te vergaren nu de deelnemers 18 jaar worden. Met hun onderzoek levert Generation R een belangrijke bijdrage aan de kennis over de zorg en gezondheid rondom de zwangerschap.

Programma Kansrijke Start

Het bevorderen van een gezonde zwangerschap bij (aanstaande) ouders is een belangrijk onderdeel in het landelijke beleidsprogramma Kansrijke Start.

Zo’n 16 procent van de Nederlandse kinderen kent namelijk een valse start door bijvoorbeeld vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht. Psychosociale problemen binnen een gezin, huisvesting, armoede en schulden spelen daarbij een belangrijke rol.

Samen met gemeenten en partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg wil minister Hugo de Jonge dat percentage terugdringen. Dat moet onder andere door extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen rondom bewust zwanger worden en door het verbeteren van de samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg.