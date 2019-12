Minister Wiebes aanwezig bij sluiten gaswinningslocatie Ten Post

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, was zojuist te gast op de voormalige gaswinningslocatie Ten Post in de provincie Groningen. Hij was hier getuige van het ontmantelingsproces van de locatie. Al vanaf de zomer van 2022 is er naar verwachting - bij gemiddelde temperaturen - geen gaswinning uit Groningen meer nodig. Sluiting van deze locatie is daar een concrete en onomkeerbare stap in.