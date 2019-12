Extra investering werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking

Het kabinet zet in op het vergroten van de arbeidsmarktkansen voor mensen met een beperking, zodat ze makkelijker aan het werk komen én blijven. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het voor werkgevers simpeler moet worden om mensen met een beperking in dienst te nemen en te houden. Daarom is er 8 miljoen euro beschikbaar voor de pilot generieke werkvoorziening. Werkgevers kunnen via deze pilot een aanvraag indienen voor de aanpassing van één of meerdere werkplekken binnen hun bedrijf. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

UWV start op 1 maart 2020 met de pilot generieke werkvoorziening. De 8 miljoen euro is vrijgemaakt binnen het re-integratiebudget op de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV kan dit bedrag besteden in 2020. Hulpmiddelen voor mensen met een arbeidsbeperking in de vorm van werkvoorzieningen spelen een belangrijke rol bij de participatie van arbeidsgehandicapten. Uit afstemming met de doelgroep blijkt dat gebruikers eveneens de generieke voorziening als een kans zien om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen.

Staatssecretaris Tamara van Ark: "Op dit moment kunnen werkgevers met behulp van UWV hun werkplek laten aanpassen, pas nadat ze iemand hebben aangenomen met een arbeidsbeperking. De voorziening is daarmee verbonden aan een specifiek dienstverband, niet aan de werkplek zelf. Werkgevers ervaren dat vaak als een drempel. Daarom zet ik nu de volgende stap door de focus te verbreden naar werkvoorzieningen die de werkplek zelf inclusief maken."

In de pilot generieke werkvoorzieningen zal worden geëxperimenteerd met stapsgewijs loslaten van het individuele dienstverband als voorwaarde voor een werkvoorziening. Een werkgever kan bij UWV een aanvraag doen voor een werkplekaanpassing vanuit de intentie om daarmee meerdere of opeenvolgende werknemers met een vergelijkbare beperking in dienst te nemen. Daar staat tegenover dat de werkgever duurzame werkgelegenheid voor ten minste drie jaar aanbiedt. De reguliere werkgeversvoorziening van UWV met maatwerk op het individuele dienstverband blijft los van de pilot bestaan. Een werknemer uit de doelgroep moet bij de start van de pilot in 2020 wel in beeld zijn op het moment van de toekenning.

UWV start vanaf 1 februari 2020 de communicatie richting werkgevers en zal werkgevers desgewenst ondersteunen bij het vinden van geschikte werknemers met een beperking bij het bieden van duurzame werkgelegenheid.