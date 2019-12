Ruim 12,9 miljoen mensen ontvingen NL-Alert controlebericht op mobiel

Het NL-Alert controlebericht van 2 december is door ruim 12,9 miljoen mensen ontvangen (85% van de mensen van 12 jaar en ouder). Daarmee ligt het bereik flink hoger dan in juni dit jaar, toen 11,7 miljoen mensen van 12 jaar en ouder (78%) het controlebericht ontvingen.

Uitbreiding NL-Alert

Met NL-Alert word je gewaarschuwd over een ramp of crisis bij jou in de buurt en ontvang je informatie over wat er aan de hand is en wat je het beste kunt doen. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, breidt NL-Alert uit naar aanvullende kanalen. Zo was NL-Alert te zien op veel digitale reclameschermen en vertrekborden in het openbaar vervoer. Zo’n 300.000 mensen van 12 jaar en ouder zagen het NL-Alert controlebericht op de vertrekborden in het openbaar vervoer en 150.000 mensen op digitale reclameschermen.

Informeer en help anderen

Zie je een NL-Alert op je mobiel, een digitaal reclamescherm of vertrekbord in het openbaar vervoer? Informeer en help dan de mensen om je heen, zodat ook zij weten wat er aan de hand is en wat zij moeten doen.

De overheid zendt twee keer per jaar een NL-Alert controlebericht uit. Het volgende NL-Alert controlebericht wordt op maandag 8 juni 2020 rond 12 uur uitgezonden.