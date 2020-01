Minister Blok bezoekt Georgië en Armenië

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken bezoekt op 22 en 23 januari achtereenvolgens Georgië en Armenië.

In Tbilisi spreekt hij op 22 januari met minister van Buitenlandse Zaken Zalkaliani onder meer over de relatie tussen Georgië en Nederland, stabiliteit in de regio, hervormingen in het land en de aankomende Georgische parlementsverkiezingen.

Op donderdag 23 januari ontmoet Blok in Jerevan premier Pashiyan van Armenië en de Armeense minister van Buitenlandse Zaken Mnatsakanyan. Hier zal gesproken worden over onder andere de relatie tussen Nederland en Armenië, hervormingen in het land en ontwikkelingen in de regio. Ook de aanstaande opening van een Nederlandse ambassade in Jerevan zal worden besproken.

Het bezoek aan Georgië en Armenië sluit aan bij de inzet van dit kabinet op intensivering van de relaties met de regio. Georgië en Armenië zijn gelegen in de ring rond de EU. Hun welvaart, stabiliteit en veiligheid zijn rechtstreeks verbonden aan de onze.