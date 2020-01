Doelstelling nieuwe woningen 2019 gehaald

Het doel om in 2019 75.000 nieuwe woningen te realiseren wordt ook in 2019 gehaald. Het CBS laat vandaag weten dat er in 2019 in totaal 70.716 nieuwbouwwoningen gebouwd zijn. Daar komen nog circa 10.000 transformatiewoningen bij (inschatting over 2019, CBS publiceert deze in oktober 2020). In totaal zijn er bijna 81.000 woningen bij gekomen in 2019.

Bij de Nationale Woonagenda is afgesproken om in de periode van 2018-2021 jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te realiseren. Dit kunnen nieuwgebouwde woningen zijn of getransformeerde woningen. Getransformeerde woningen ontstaan door bijvoorbeeld het aanpassen van kantoorgebouwen of maatschappelijk vastgoed zoals oude schoolgebouwen of een kerk.