23,5 miljoen euro voor start uitvoering nationale quantumagenda

Het kabinet investeert de komende vijf jaar 23,5 miljoen euro in quantumtechnologie, één van de sleuteltechnologieën met groot potentieel voor de toekomst. Dat staat in een brief die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Het bedrag is bedoeld als financieel startschot van de uitvoering van de Nationale Agenda Quantum Technologie, die in september 2019 aan het kabinet werd aangeboden. Het gaat dan om acties als het bouwen van test- en demonstratieopstellingen en het opzetten van een National House of Quantum, waar onderzoekers, ondernemers en studenten samen werken aan de veelbelovende sleuteltechnologie.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Nederland behoort tot de absolute wereldtop als het gaat om quantum. Onze onderzoekers en bedrijven werken aan de quantumcomputer, die met zijn enorme rekenkracht kan bijdragen aan talloze doorbraken, waaronder bijvoorbeeld het sneller ontwikkelen van medicijnen. Om ervoor te zorgen dat quantum in ons land verder groeit en hier leidt tot inkomsten en banen, heeft het kabinet de quantumsector gevraagd een Nationale Agenda op te stellen. Met deze 23,5 miljoen euro kunnen we als land meteen aan de slag met het uitvoeren van de Nationale Agenda.”

Groot potentieel voor Nederland

Quantumtechnologie heeft meerdere toepassingen, van quantumcomputers met een buitengewone rekenkracht, tot zeer veilige quantumnetwerken en ultraprecieze sensoren. Het is de verwachting dat deze technologieën zullen leiden tot doorbraken op het gebied van rekenkracht (digitalisering), nieuwe materialen, nieuwe medicijnen en cybersecurity. Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen lopen voorop in het ontwikkelen van de technologie en fungeren als een magneet voor wereldwijde bedrijfsinvesteringen en talent. Zo is recent, in 2019, aan professor Ronald Hanson bij de TU Delft een Spinozapremie toegekend voor baanbrekend quantumonderzoek.

Quantumcentra in Nederland

Al in 2013 heeft het kabinet besloten tot de oprichting van het kennisinstituut QuTech om de stap van academisch onderzoek naar technologieontwikkeling te maken. Er werken inmiddels meer dan 200 onderzoekers en ontwikkelaars. Ook in andere delen van het land neemt quantum een enorme vlucht: in Amsterdam, Leiden, Eindhoven, Twente, Nijmegen, Groningen en Utrecht zijn quantuminitiatieven opgestart. Universiteiten erkennen het belang en de potentie van onderzoek naar quantum en hebben voor instituten zelf middelen vanuit de eerste geldstroom-financiering vrijgemaakt (vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De Nederlandse quantumcentra hebben elk een eigen expertise, waardoor ze elkaar aanvullen.

Nationale Agenda Quantum Technologie

Op 16 september 2019 ontving staatssecretaris Keijzer uit handen van prof. Robbert Dijkgraaf de Nationale Agenda Quantum Technologie. De agenda is opgesteld door kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties en bevat actiepunten om Nederland zijn toppositie op het gebied van quantumtechnologie te laten behouden. Het startprogramma en de uitvoering worden uitgewerkt en gecoördineerd door de nog op te richten stichting Quantum Delta NL. In die stichting nemen de Nederlandse quantumcentra deel, evenals TechLeap en TNO.