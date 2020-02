Recordaantal buitenlandse bedrijven kiest voor Nederland

Nederland staat in internationaal uitdagende tijden goed op de kaart bij buitenlandse bedrijven. In 2019 kozen 397 internationale ondernemingen - zoals Fresenius, FujiFilm Irvine Scientific en Swisscom - met hulp van het Invest in Holland-netwerk voor ons land. Deze bedrijven verwachten in de eerste drie jaar ruim 14.000 directe banen te creëren en 4,3 miljard euro in hun projecten te investeren. Een record, al deze cijfers waren nog nooit zo hoog. De Brexit is een belangrijke pijler in de jaarresultaten van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en haar (regionale) partners. Sinds het referendum in juni 2016 hebben 140 Brexitbedrijven voor Nederland gekozen, waarvan 78 bedrijven afgelopen jaar de (gedeeltelijke) overstap maakte.

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken & Klimaat (EZK), en verantwoordelijk voor de NFIA, kijkt positief terug op de resultaten over 2019: “Ik ben blij met het acquisitiewerk van het Invest in Holland netwerk en de NFIA. Buitenlandse bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie. Zo zijn ze bijvoorbeeld goed voor 30% van de totale private uitgaven in onderzoek en ontwikkeling in Nederland. Dit draagt bij aan het oplossen van de uitdagingen waar wij als land voor staan en aan ons toekomstig verdienvermogen. Daarom moeten we zorgen dat Nederland een aantrekkelijk land blijft om te wonen, werken en ondernemen, ook internationaal. Hier werk ik continu aan met het Nederlandse bedrijvenbeleid en onze Groeistrategie.”

Aantrekken en behouden

De NFIA is binnen het Invest in Holland-netwerk betrokken bij 268 van de 397 investeringsprojecten van buitenlandse bedrijven. De investeringsplannen van deze bedrijven moeten in de eerste drie jaar leiden tot 11.000 directe banen en 4,1 miljard euro aan investeringen. Naast het aantrekken van buitenlandse bedrijven zet de NFIA zich als overheidsorganisatie ook in voor het behoud van internationale ondernemingen voor ons land wanneer zijn hun Europese strategie heroverwegen. Bij ruim 10 procent van de werkgelegenheid in de NFIA-cijfers gaat het om behoud van banen.

De buitenlandse bedrijven die voor Nederland kiezen komen voor circa een derde uit Azië, een derde uit Noord- en Zuid-Amerika en voor een derde uit andere delen van de wereld (Europa, Midden-Oosten, Afrika en Oceanië). Ons land trok afgelopen jaar het meeste bedrijven aan uit de IT, de Creatieve Industrie (o.a. media en mode), de Life Sciences & Health en de Chemie. Binnen deze sectoren gaat het om allerhande typen bedrijfsactiviteiten. Denk aan Europese Hoofdkantoren, productiefaciliteiten, datacenters en onderzoekslaboratoria. Bij dit werk is er altijd sprake van concrete en fysieke werkgelegenheid. De NFIA en het Invest in Holland-netwerk ondersteunen geen brievenbusmaatschappijen of andere papieren constructies.

Onzekerheid Brexit blijft

Sinds het Brexitreferendum in juni 2016 hebben 140 Brexitbedrijven voor ons land gekozen, waarvan 78 bedrijven afgelopen jaar de (gedeeltelijke) overstap maakte. Zo kozen mediabedrijven Discovery en Ridley Scott, kredietbeoordelaar AMBest en geneesmiddelenbedrijf Shionogi afgelopen jaar voor Nederland vanwege de Brexit. De plannen van deze 140 bedrijven zijn samen goed voor ruim 4.200 directe banen en 375 miljoen euro aan investeringen in de eerste drie jaar. Veel Brexitbedrijven die nu voor Nederland kiezen behoren tot de zakelijke dienstverlening, bijvoorbeeld in de Fintech, de IT en de Media & Advertentie-industrie, maar ook tot de Life Sciences & Health. Deze bedrijven kiezen voor ons land vanwege noodzakelijke EU-vergunningen of het aantrekken van Europees talent.

Hoewel het Verenigd Koninkrijk de EU inmiddels heeft verlaten, en er dit jaar een transitieperiode geldt, ziet de NFIA de onzekerheid bij internationale bedrijven nog altijd groter worden. Dit komt vanwege de groeiende vragen over de nieuwe economische relatie en de mogelijke effecten daarvan op het internationale bedrijfsleven. Mede daardoor blijft het aantal Brexitbedrijven dat zich op Nederland oriënteert verder groeien. De NFIA spreekt momenteel met circa 425 Brexitbedrijven over een overstap of uitbreiding naar ons land. In deze groep zitten veel bedrijven die zaken willen blijven doen op de Europese Markt zonder dat hun keten daarbij in de problemen komt. Dit zijn Britse bedrijven, maar ook Amerikaanse en Aziatische partijen die hun huidige Europese structuur heroverwegen door de onzekerheid die Brexit veroorzaakt.

Jeroen Nijland, NFIA Commissaris en voorzitter van het Invest in Holland-collectief: “Voor deze bedrijven wordt 2020 een belangrijk jaar. Veel zal afhangen van de afspraken over de nieuwe economische relatie tussen het VK en de EU, de impact hiervan zal per sector verschillen en de druk om dit jaar nog tot afspraken te komen is hoog. We zien dat nog steeds veel bedrijven afwachten op de impact van deze afspraken op hun onderneming alvorens een beslissing te nemen. Toch kiezen steeds meer bedrijven voor de zekerheid en stabiliteit die ons land biedt op de Europese Markt.”

Aandacht voor buitenlandse bedrijven blijft belangrijk

In een globaliserende en digitale wereld is Nederland, als handelsland bij uitstek, afhankelijk van de internationale economie voor zijn toekomstige welvaart. Daarbinnen komt steeds meer aandacht voor buitenlandse bedrijven en het Nederlandse vestigingsklimaat. Uit onderzoek blijkt dat internationale ondernemingen een positieve bijdrage aan onze economie en samenleving leveren. Zo blijkt uit verschillende CBS-cijfers dat deze buitenlandse bedrijven goed zijn voor circa 18 procent van de toegevoegde waarde van onze economie, dat deze bedrijven hun werknemers gemiddeld 7 procent meer betalen en dat ze relatief vaak voorop lopen op het gebied van onderzoek en technologie. In Nederland zijn een iets minder dan één miljoen mensen werkzaam bij buitenlandse bedrijven. Daarnaast zijn deze bedrijven nog eens goed voor 500.000 indirecte banen in Nederland bij toeleveranciers, vooral bij het Nederlandse mkb.