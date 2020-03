Geen Koningsdag op ambassades

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft besloten tot afgelasting van Koningsdag op de circa 150 Nederlandse ambassades en andere Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. ‘Gezien de Corona crisis die wereldwijd om zich heen grijpt is het logisch dat dit jaar wordt afgezien van de gebruikelijke festiviteiten,’ aldus Blok.

Ook voor veel Nederlanders in het buitenland is de jaarlijkse viering van Koningsdag een feestelijk hoogtepunt. Deze is bij uitstek een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en banden aan te halen. Daarnaast is Koningsdag voor de Nederlandse vertegenwoordigingen een uniek moment om de relaties met lokale bestuurders en bedrijfsleven verder te intensiveren. Afhankelijk van het land worden de bijeenkomsten bezocht door een groot aantal mensen, variërend van enkele tientallen tot enkele honderden.



De minister heeft het besluit nu genomen om duidelijkheid te bieden aan de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland en bezoekers die Koningsdag daar hadden willen bijwonen. Ook wordt voorkomen dat er uitgaven worden gedaan die later onnodig zullen blijken. Overigens is het zo dat in een reeks landen evenementen en manifestaties inmiddels niet meer zijn toegestaan.



De afgelasting van Koningsdag in het buitenland is in lijn met een eerder besluit om Koningsdag in Maastricht niet te laten doorgaan.