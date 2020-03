Defensie stelt extra beademingsapparatuur beschikbaar voor ziekenhuizen

Defensie levert nog eens 25 beademingsapparaten aan ziekenhuizen door heel Nederland. De levering van deze apparaten komt bovenop een eerdere levering van 40 stuks, begin deze week.

Deze 25 apparaten zijn afgelopen week door specialisten van de firma Dräger in Zoetermeer gebruiksklaar gemaakt. Vrachtwagens en een enkele Amarok pick-up van de landmacht leveren de apparaten af bij de ziekenhuizen. Die gebruiken de apparaten om ernstig zieke coronapatiënten te beademen op hun intensive care-afdelingen. Defensie stelt de middelen beschikbaar op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Strijd

Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten liet eerder al weten dat Nederland een beroep kan doen op de militaire organisatie om te helpen in de strijd tegen corona. "Uiteraard doen we wat mogelijk is om de Nederlandse bevolking waar mogelijk bij te staan.”

Steunen

Defensie levert naast beademingsapparatuur ook meerdere planners die ziekenhuizen en veiligheidsregio’s assisteren bij de coördinatie van de coronacrisis en de herverdeling van patiënten. Tevens zijn militair verpleegkundigen ingezet om de civiele zorgsector te ondersteunen.