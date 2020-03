Militair artsen en verpleegkundigen aan de slag in het land

Zo’n 90 militair verpleegkundigen en 20 militair artsen gaan deze week aan de slag in verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen in het land. Ze ondersteunen daar het zorgpersoneel dat onder druk staat vanwege het grote aantal coronapatiënten.

Zo worden vandaag in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede 6 artsen en 12 verpleegkundigen ingewerkt. Die draaien vanaf morgen regulier mee. Militair geneeskundig personeel begon dit weekend ook al in een woonzorgcentrum in Heerde dat zwaar is getroffen door het virus.

Naast de genoemde 90 extra verpleegkundigen werken sinds het begin van de coronacrisis al 50 militair verpleegkundigen in 5 van de 12 relatieziekenhuizen van Defensie. Daar helpen ze mee om de medische zorgverlening draaiend te houden.

Planners

Medische planners van Defensie assisteren sinds vorige week bij de herverdeling van patiënten. Dat gebeurt om de druk beter over de ziekenhuizen in Nederland te verdelen. Naast medische, levert Defensie ook logistieke en algemene planners. Het totale aantal ingezette planners is inmiddels uitgebreid naar 20.