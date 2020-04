Kabinet helpt leveranciers en ondernemers met hun leverancierskrediet

Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken uit het mkb-segment worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Dit betekent dat een leverancier zich verzekert tegen het risico dat hij niet betaald wordt. Door de coronacrisis ontstaan hier problemen. Om dat te voorkomen, grijpt de overheid in en gaat de overeenkomsten van de leveranties herverzekeren, tot een bedrag van in totaal 12 miljard euro. Hiermee blijft er vertrouwen in de verschaffing van leverancierskrediet en worden bedrijven bevoorraad.

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën: “Het is het kabinet er veel aan gelegen te voorkomen dat mensen en bedrijven de dupe worden van de coronacrisis. Doordat de overheid een gedeelte van de risico’s garandeert, zorgen we ervoor dat er vertrouwen in de markt blijft, leveranciers hun producten kunnen blijven leveren, en ondernemingen in bedrijf kunnen blijven.”

Werking systeem

Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Bedrijven hebben 30 of 60 dagen om hun producten aan de leverancier te betalen. Een leverancier sluit een verzekering af voor het geval er onverhoopt niet betaald wordt.

Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de kortlopende betalingstermijnen worden verzekerd door kredietverzekeraars.

Op jaarbasis wordt op deze wijze ruim 200 miljard euro aan leveringen mogelijk gemaakt tussen Nederlandse leveranciers en hun afnemers. In de huidige tijden zien verzekeraars zich geconfronteerd met toenemende betalingsrisico’s en zullen zij mogelijk de toegekende verzekeringslimieten op bedrijven verlagen of intrekken. Dit zou 75.000 bedrijven kunnen treffen.

Er komt na goed overleg met betrokken partijen een herverzekering voor het hele jaar 2020 die snel in werking moet treden waardoor kredietverleners niet genoodzaakt zijn op korte termijn hun limieten naar 0 te verlagen.

De garantie die hiervoor nodig is zal naar huidige inschatting circa 12 miljard euro zijn. De te verwachten schade voor de overheid bedraagt op basis van een eerste grove raming ongeveer 1 miljard euro. Hierbij is er rekening gehouden met het feit dat de premies naar de overheid gaan.

Voorbeeld

Leverancier de Grutter van groente en fruit levert maandelijks aan 100 restaurants. Deze restaurants betalen dan de Grutter binnen 30 dagen terug. Voor het geval een restaurant niet terugbetaalt, verzekert de Grutter zich. In de huidige coronatijden hebben restaurants echter geen inkomen om de Grutter te betalen. Tegelijkertijd zullen ze, als de restaurants weer opengaan, wel weer (op krediet) verse groente en fruit willen kopen. De huidige verzekeraars zijn daar huiverig voor. Om ervoor te zorgen dat de leveringen aan bedrijven niet tot stilstand komen, gaat de overheid nu garant staan voor deze kredieten, en blijft de markt functioneren omdat de Grutter verse groenten en fruit zal leveren als de restaurants weer opengaan.

Tot slot

De maatregel moet nog in detail worden uitgewerkt, en bijvoorbeeld de Europese Commissie moet nog om toestemming worden gevraagd. In andere Europese landen worden soortgelijke maatregelen voorbereid. Hierover zal de Kamer binnenkort worden geïnformeerd.

Bovenstaand voorstel is onderdeel van een pakket aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus dat minister Wiebes en de staatssecretaris Vijlbrief en Keijzer naar de Kamer hebben gestuurd, onder meer voor het MKB en start- en scale-ups.