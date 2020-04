Toeslagen belt ouders bij nieuwe aanpak dossiers

De Belastingdienst/Toeslagen gaat alle ouders die hun kinderopvangdossier hebben opgevraagd bellen om te vragen naar welke informatie ze precies op zoek zijn. Toeslagen start met deze nieuwe aanpak om deze ouders zo goed en vlug mogelijk te helpen.

De afgelopen tijd bleek dat het samenstellen van complete dossiers soms onvoldoende antwoord geeft op de vraag van ouders. Daarnaast kost het veel tijd. Door eerst samen te kijken naar de vragen die ouders beantwoord willen hebben, kan Toeslagen alle ouders beter en sneller van dienst zijn.

Het nieuwe proces

Medewerkers van Toeslagen gaan alle ouders die hun dossier hebben opgevraagd bellen en vragen welke specifieke vragen ze hebben. Die zoeken ze dan zo snel mogelijk uit. Daarna maken ze een afspraak met de ouders om de antwoorden te bespreken. Ouders die hun dossier het eerste hebben opgevraagd, worden ook als eerste gebeld. Dit neemt niet weg dat ouders altijd hun dossier kunnen krijgen als ze dat willen. Ouders moeten daar dan alleen wel langer op wachten.

In aanvulling op de nieuwe werkwijze, is de Nationale Ombudsman gevraagd om in dit proces mee te kijken.

De nieuwe aanpak wordt de komende maand eerst getest bij een kleine groep ouders. Na die maand wordt geëvalueerd of de nieuwe aanpak werkt.