Kabinet neemt maatregelen voor extra CO2-reductie

et kabinet neemt een pakket maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland op korte termijn verder terug te dringen. De ministerraad heeft ingestemd met de maatregelen die worden genomen om te voldoen aan het vonnis in de Urgenda-zaak. Het kabinet houdt daarbij scherp oog voor de gevolgen van de Coronacrisis.

Nederland moet de CO2-uitstoot in 2020 met 25% verminderen ten opzichte van 1990. Die opgave volgt uit een vonnis van de rechtbank Den Haag in de Urgenda-zaak, dat eind vorig jaar onherroepelijk is geworden.

Het kabinet heeft de afgelopen periode een pakket maatregelen samengesteld om aan het vonnis te voldoen. De maatregelen die het kabinet neemt dragen ook bij aan de reductie van de stikstofuitstoot in Nederland.

Kolencentrales

Het kabinet heeft gewerkt aan een maatregelenpakket dat: kosteneffectief is, snel kan worden uitgevoerd en dat kan rekenen op draagvlak. Belangrijk onderdeel hiervan is de maatregel om de CO2-uitstoot van de moderne kolencentrales te beperken door middel van een uitstootplafond, tegen een passende nadeelcompensatie. Het kabinet zet de voorbereidingen hiervoor in gang.

Bij de uitvoering van het maatregelenpakket houdt het kabinet rekening met de gevolgen van de Coronacrisis voor de CO2-uitstoot. Uit een scenariostudie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat het Coronavirus dit jaar significante gevolgen kan hebben voor de uitstoot, terwijl de impact op de langere termijn waarschijnlijk beperkt is. Vanwege deze onzekerheid zal in het najaar aan de hand van actuele emissiecijfers worden gekeken naar de maatvoering van de maatregel in de kolensector.

Maatregelen voor verduurzaming

Daarnaast neemt het kabinet maatregelen waardoor mensen gemakkelijker en goedkoper aan de slag kunnen met verduurzaming in hun eigen woning. Er komt 150 miljoen euro extra beschikbaar voor de Regeling Reductie Energieverbruik, waarmee mensen compensatie kunnen krijgen voor bijvoorbeeld LED-lampen of het goed inregelen van hun verwarmingsinstallaties. Naast huiseigenaren kunnen ook huurders en MKB-bedrijven van deze regeling gebruikmaken. Woningcorporaties krijgen een korting op de verhuurdersheffing als ze investeren in verduurzaming van woningen. Hiervoor stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar. Mensen die een oude koel- of vrieskast inleveren, krijgen hiervoor een retourpremie van minimaal 35 euro bij aankoop van een nieuwe.

Het kabinet is bovendien met een aantal bedrijven in gesprek om voor de uitvoering van het Urgenda-vonnis versneld werk te maken van maatregelen zoals de ombouw van installaties en het extra terugdringen van de uitstoot van lachgas.

Het kabinet verwacht dat het maatregelenpakket zorgt voor een economische impuls in sectoren als de installatiebranche. De kosten van het maatregelenpakket worden voor een belangrijk deel betaald met geld uit de stimuleringsregeling SDE. De omvang van de investeringen is afhankelijk van de uiteindelijke maatvoering.