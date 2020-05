Kabinet wil SER advies vragen over zeven sociaal-economische vraagstukken

Het kabinet is van plan de Sociaal-Economische Raad (SER) om zeven adviezen te vragen. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd. Het kabinet doet daarmee een beroep op de ervaring van de SER om de sociale dialoog in Nederland over deze vraagstukken verder te brengen.