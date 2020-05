Spoedwet voor herstel problemen bij kinderopvangtoeslag

Om ouders die in de problemen zijn gekomen door wat er mis ging bij de kinderopvangtoeslag te kunnen helpen, moet de wet worden aangepast. Het kabinet stuurt daarom, op voorstel van staatssecretaris Van Huffelen van Financiën, een spoedwetsvoorstel naar de Raad van State voor advies. De voorgestelde wet regelt een aantal zaken die nodig zijn om over te kunnen gaan tot herstel en tegemoetkoming van de ouders.

Deze wet maakt het mogelijk om ouders, die meer dan vijf jaar geleden geconfronteerd zijn met de hardheid van het systeem, het bedrag te laten ontvangen dat ze volgens de nieuwe jurisprudentie toen onterecht hebben moeten terugbetalen, de zogenoemde hardheidsregeling. Zonder deze aanpassing kan hen geen recht worden gedaan aldus staatssecretaris Van Huffelen. “Ik vind het daarom van groot belang om dit zo snel als mogelijk is te regelen.”

Overige aanpassingen

Daarnaast wordt voorgesteld om een hardheidsclausule in te laten gaan voor toekomstige situaties waarbij de uitvoering van wet- en regelgeving op het gebied van toeslagen tot niet voorziene en ongewenste gevolgen leidt. Zo wordt voorkomen dat wat in het verleden mis is gegaan in de toekomst nog een keer kan gebeuren.

Een ander punt is het instellen van een vangnetbepaling. Die is bedoeld voor getroffen ouders die in zeer schrijnende situaties zitten en waarbij de overige regelingen onvoldoende hulp bieden.

Aanleiding

Deze wijzigingen op de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen zijn op 13 maart 2020 aangekondigd in de reactie van het kabinet op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, ook wel de commissie Donner genoemd. Toen is aangekondigd dat voor het herstel over drie jaar verspreid 500 miljoen euro is gereserveerd. Daarvan is 110 miljoen euro bestemd voor de uitvoering door de herstelorganisatie. Daar werken straks 600 mensen om getroffen ouders duidelijkheid te geven over hun situatie en te zorgen voor herstel dan wel een tegemoetkoming. Potentieel komen daarvoor ruim 20.000 ouders in aanmerking.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het streven is het wetsvoorstel in juli 2020 in werking te laten treden.