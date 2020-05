Subsidieregeling om elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg te versnellen

Zorgverleners die meer tijd overhouden voor directe zorg aan hun cliënten en meer regie op het zorgproces voor cliënten en mantelzorgers. Dat is wat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de subsidieregeling InZicht wil bereiken. In 2019 ging deze regeling van start en dienden organisaties al aanvragen in. Sinds deze week kunnen organisaties nieuwe aanvragen indienen. De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd tot eind 2022.

Veel zorgverleners ervaren een hoge werkdruk door overbodige regels of ingewikkelde uitwisseling van gegevens. Een (transfer)verpleegkundige bijvoorbeeld die voor één oudere patiënt meerdere malen gegevens moet overtypen om hem of haar van ziekenhuis naar wijkverpleging over te dragen. Een wijkverpleegkundige die niet op de hoogte is van de opname in het ziekenhuis waardoor deze onnodig voor een dichte deur staat. Of de patiënt die na een heupoperatie keer op keer zijn verhaal moet doen aan verschillende zorgverleners. Met goede elektronische gegevensuitwisseling is dit verleden tijd. De subsidieregeling InZicht is er om elektronische gegevensuitwisseling in de zorg te stimuleren.

Meer kwaliteit van zorg

Elektronische uitwisseling van gegevens draagt bij aan de kwaliteit van de zorg. Zorgprofessionals kunnen gegevens beter en sneller overdragen en hebben hierdoor eerder alle informatie van een cliënt beschikbaar. Cliënten en mantelzorgers kunnen door meer inzicht in de zorginformatie via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) meer regie nemen over hun zorg.

VWS werkt bij het stimuleren van elektronische gegevensuitwisseling nauw samen met de branche- en beroepsorganisaties ActiZ, VGN, GGZ Nederland, Zorgthuisnl en V&VN. Geïnteresseerde zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden kunnen bij DUS-I een aanvraag voor de subsidieregeling InZicht indienen.

Verlenging regeling

Afgelopen 1,5 jaar deden 16 samenwerkingsverbanden in de zogenoemde ‘Proeftuinen InZicht’ al ervaring op met het uitwisselen van gegevens. Daarnaast is ook kennis opgedaan met het aanvraagproces voor de regeling in 2019. Een belangrijk leerpunt was dat doorgaans meer tijd nodig is voor een subsidieaanvraag en ook voor het behalen van resultaten. Om die reden is de looptijd van de regeling met 1 jaar verlengd tot eind 2022.

Meer informatie

Ga direct naar meer informatie over de regeling InZicht op de website van DUS-I of bekijk de complete tekst van de Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg op Overheid.nl.

Met vragen over de regeling kunt u terecht bij: inzicht@minvws.nl.