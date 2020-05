Benoeming directeur-generaal CBS

Drs. A. (Angelique) Berg wordt directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De benoeming gaat in op 1 september 2020.

Angelique Berg is sinds januari 2015 directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor was ze directeur-generaal Fiscale zaken bij het ministerie van Financiƫn. Eerder was ze werkzaam bij het ministerie van VROM, het kabinet van de minister-president en de Inspectie der Rijksfinanciƫn.

Angelique Berg studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ze volgt Tjark Tjin-A-Tsoi op, die per 1 april 2020 is overgestapt naar Sanquin.