Aanvragen van Klein Krediet Corona door kleinere ondernemers mogelijk

De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling voor een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro op vrijdag 29 mei 2020 open voor ondernemers. Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen bovendien vanaf vandaag worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC.

De KKC-leningen, met een maximale reguliere looptijd van vijf jaar, worden verstrekt door banken. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen deze verstrekken. Het kabinet maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro).

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Juist een kleinere ondernemer kan lastiger aan extra financiering komen of ziet deze optie niet direct als oplossing voor de ontstane problemen door corona. Voor deze groep mkb’ers is de KKC-regeling die vandaag open gaat bij uitstek geschikt. En zo bieden we ook hier welkome hulp in deze voor veel bedrijven pittige tijden.”

Financiers kunnen maximaal 4% van het kredietbedrag doorrekenen aan ondernemers die gebruik willen maken van de garantieregeling. Daarnaast betalen ondernemers aan de Staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. Naar verwachting kunnen tienduizenden ondernemers gebruik maken van de regeling.

De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf 50.000 euro die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren, met voldoende terugbetaalcapaciteit en die stonden ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor 1 januari 2019. In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de coronaregeling binnen de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) mogen de regeling ook aanbieden. Ondernemers kunnen zich voor het gebruik van de regeling melden bij hun financier.

Garantie Rijksoverheid helpt meer kleine ondernemers aan financiering

Het kabinet en de banken willen de toegang tot liquiditeit voor het kleinere mkb verder vergemakkelijken. Het – in verhouding tot de handelingskosten – relatief kleine bedrag waar deze ondernemingen naar op zoek zijn, zorgt ervoor dat dit type ondernemingen doorgaans moeilijk aan financiering komt.



Daarbij komt nog dat het risico voor financiers dat een lening niet wordt terugbetaald door de coronacrisis relatief hoog is. Doordat de Rijksoverheid voor 95% garant staat kan een grotere groep ondernemers aan financiering worden geholpen. Bovendien kan het kredietbeoordelingsproces omwille van de snelheid grotendeels automatisch plaatsvinden.



Het feit dat de financiers nog steeds 5% van het risico dragen, zorgt tegelijkertijd voor een zorgvuldige risicobeoordeling, zodat de leningen worden verstrekt aan in de kern gezonde bedrijven met voldoende terugbetaalcapaciteit. De banken hebben onder meer aangegeven zich te houden aan de Gedragscode Kleinzakelijke kredietverlening.