Innovatieve bedrijven halen 1,2 miljard euro voordeel uit WBSO-regeling

Ruim 20.000 Nederlandse bedrijven - waarvan 97% mkb - haalden afgelopen jaar een voordeel van totaal 1,2 miljard euro uit de innovatie- en onderzoeksregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Via deze regeling kunnen ondernemers meer onderzoek doen naar nieuwe innovaties en ideeën sneller ontwikkelen tot succesvolle producten en diensten. Deze resultaten staan in de jaarrapportage 2019 die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag heeft gepubliceerd.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Hoewel dit een onzekere tijd is en ondernemers het zwaar hebben, ben ik ook optimistisch over onze toekomst. Nederlandse ondernemers zijn ondernemers van wereldformaat. Ook het afgelopen jaar kwam Nederland weer heel sterk uit alle internationale ondernemers- en innovatieranglijsten. Gelukkig, want we hebben deze innovatieve ondernemers hard nodig. Niet alleen omdat zij de banen van morgen creëren. Maar ook omdat zij werken aan essentiële oplossingen en innovaties. Ik ben er trots op dat het ministerie van EZK de vindingrijkheid van ondernemers al meer dan 25 jaar met WBSO ondersteunt.”

2019 in cijfers

Via de WBSO kunnen bedrijven een deel van de loonkosten en andere uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling verlagen. In 2019 kende de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de WBSO namens het ministerie van EZK uitvoert, ruim 120.000 R&D-projecten toe. De regeling ondersteunde daarmee zo’n 85.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen. Het overgrote deel (96%) van de projecten bestaat uit ontwikkelingstrajecten voor een nieuw product, productieproces of software. De overige projecten betreffen technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Bruggen van kunststof en lopen na een dwarslaesie

Eén van de bedrijven die succesvol gebruik maakt van de WBSO-regeling is FiberCore Europe. Het bedrijf maakt composiet: kunststof versterkt met vezels. Dit materiaal is lichter dan beton en sterker dan staal. Door het aanbrengen van een nieuw dragend dek van composiet heeft FiberCore inmiddels de levensduur van zo’n duizend bruggen verlengd. Met steun van de WBSO doet het bedrijf nu onderzoek naar het automatiseren van de productie en de toepassing van gerecyclede en biobased materialen in bruggen.

GTX medical werkt met behulp van de WBSO en het Innovatiekrediet aan een implantaat die het mogelijk maakt om na een dwarslaesie weer te kunnen lopen. Aangestuurd door een soort pacemaker reactiveert het implantaat de loopzenuwen. De resultaten van de eerste klinische onderzoeken zijn spectaculair: door het implantaat en de maandenlange training kregen deze dwarslaesie patiënten de controle over hun loopspieren terug en konden ze zich weer voortbewegen met behulp van krukken en looprekken.

Meer informatie over de WBSO is te vinden via www.rvo.nl/wbso.