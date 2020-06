Regeling gedupeerde ouders toeslagen wordt uitgebreid

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen maakt het mogelijk dat gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire, die onterecht het predicaat Opzet/Grove schuld kregen, in aanmerking kunnen komen voor een nog op te stellen financiële regeling. Hiervoor wordt de vangnetbepaling die nu voorligt in de Tweede Kamer uitgebreid.

Van Huffelen heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over een aanpassing van de spoedwet waarin deze herstel-mogelijkheid wordt geregeld voor ouders die onterecht met de kwalificatie opzet/grove schuld te maken kregen en daardoor in bijzonder schrijnende situaties terecht kwamen. Zij kunnen na vaststelling van de wet ook gebruikmaken van het vangnet dat daarin wordt geregeld.

Die wettelijke vangnetbepaling is bedoeld voor getroffen ouders waarbij de overige regelingen onvoldoende hulp bieden. De nog nader vast te stellen voorwaarden zijn onder andere dat het predicaat opzet/grove schuld tot een zeer schrijnende situatie heeft geleid voor een ouder met kinderopvangtoeslag. De vangnetregeling wordt uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur.

“Dit stempel had ernstige gevolgen voor de ouders die het betreft. Daarom maken we nu, ook op verzoek van de Kamer, werk van een regeling die ouders tegemoet komt die hiermee te maken hebben gehad”, stelt staatssecretaris Van Huffelen.

Ouders die ten onrechte Opzet/Grove Schuld is verweten, kregen voorheen te maken met ingrijpende gevolgen. Met die kwalificatie kwamen mensen die de kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen niet in aanmerking voor een persoonlijke betalingsregeling of schuldsanering. Zij moesten hun volledige schuld afbetalen. Daarbij kregen ze bijvoorbeeld te maken met dwanginvorderingen, loonbeslagen en inbeslagnames van auto’s.

De mogelijkheid voor het vangnet is een aanvulling op de persoonlijke betalingsregeling die de ouders al vanaf juli krijgen aangeboden. Met zo’n regeling op maat betalen mensen wat ze kunnen missen zonder onder het bestaansminimum te komen. Na 2 jaar vervalt de resterende schuld. Daarnaast zijn de invorderingen sinds vorig jaar stopgezet.