Minister Kaag opent eerste digitale handelsmissie naar Verenigde Staten

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft maandag 15 juni de aftrap van de eerste Nederlandse digitale handelsmissie. De missie brengt op digitale wijze bedrijven op het gebied van slim en elektrisch vervoer in contact met potentiële partners aan de Amerikaanse Westkust. Kaag opent de missie in een online bijeenkomst met deelnemende bedrijven en de plaatsvervangend gouverneur van Californië, Eleni Kounalakis.

Meer dan 30 bedrijven en organisaties hebben zich inmiddels ingeschreven voor de missie die zich richt op de toekomst van mobiliteit en elektrisch vervoer. De digitale missie vervangt een geplande missie naar een grote mobiliteitsconferentie in Portland, die vanwege de coronacrisis op digitale wijze wordt voortgezet.

Minister Kaag: “Ik ben heel blij dat we Nederlandse bedrijven op innovatieve wijze kunnen blijven ondersteunen met internationaal ondernemen. Zo’n 2.5 miljoen Nederlandse banen zijn afhankelijk van handel met het buitenland. We willen deze internationale bedrijven ondersteunen, zodat zij straks weer net zo succesvol zaken kunnen doen. Deze digitale handelsmissie is een goed voorbeeld van hoe bedrijfsleven en overheid de handen ineen slaan in deze moeilijke tijd. De missie brengt Nederlandse en Amerikaanse innovatie en expertise samen: eerst digitaal, straks weer in levenden lijve. Zodat we ook nu blijven werken aan duurzame groei en welvaart.”

De digitale missie, die plaatsvindt van 15 tot 19 juni, bestaat uit dagelijkse online groepsbijeenkomsten, een serie thematische webinars met Nederlandse en Amerikaanse experts en op maat gesneden matchmaking en netwerksessies met potentiële Amerikaanse zakenpartners. De missie beoogt de belangrijkste ervaring van een traditionele handelsmissie - het opbouwen van een sterk internationaal netwerk - na te bootsen in een online variant. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een digitaal platform waar deelnemers elkaar kunnen ontmoeten en verschillende vormen van videoconferenties.

Gerbert Kunst, consul-generaal in San Francisco: “Waar anders zou de eerste digitale missie heen moeten dan Silicon Valley, het wereldwijde centrum van technologische innovatie. Nederlandse ondernemers hebben enorm veel last van de economische gevolgen van de coronacrisis, en dat is een bedreiging voor werkgelegenheid en welvaart. Juist met vernieuwende dienstverlening kunnen we hen er bovenop helpen. De innovatieve mindset van Nederland en onze slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als mobiliteit passen goed bij Californië, waar innovatie en ondernemerschap hand in hand gaan. Ik kijk ernaar uit om de deelnemers Silicon Valley te laten ontdekken, vanuit hun eigen huis. ”

De digitale missie wordt georganiseerd door het consulaat-generaal in San Francisco, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de ambassade in Washington. Ook verschillende Nederlandse steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, zijn betrokken. De missie sluit aan bij het online programma van Forth, de Amerikaanse koepelorganisatie voor de promotie van elektrisch, slim en deelvervoer.