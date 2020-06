Registratiepunt maatwerk huur coronacrisis

Huurders met financiële problemen door de coronacrisis, kunnen de verhuurder verzoeken om een passende oplossing bij het betalen van de huur. Wie daarbij problemen ondervindt met de verhuurder, kan vanaf woensdag 17 juni een melding doen bij het Registratiepunt maatwerk huur coronacrisis van de Huurcommissie.

Voor huurders zonder toegang tot internet is er een telefonische helpdesk bereikbaar op 070 – 375 43 00.

De Huurcommissie monitort hoeveel huurders problemen ondervinden. Dat gebeurt op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Verhuurders hebben aangegeven maatwerk te willen leveren. Zo kan uitstel van betaling, afzien van huurverhoging of gespreid betalen een oplossing zijn. Toch kan het voorkomen dat huurders niet tegemoet worden gekomen.

De registratie is bedoeld voor het monitoren en analyseren van gegevens. De Huurcommissie vraagt verhuurders wel om een reactie maar neemt de registraties niet inhoudelijk in behandeling. Met de verzamelde data kan het ministerie van BZK de omvang en aard van de problematiek analyseren een waar nodig aanvullende maatregelen treffen in het huurbeleid. Het registratiepunt blijft in ieder geval tot en met september 2020 actief.