Ruim 90% van de Nederlanders ontving NL-Alert controlebericht op mobiel

Ruim 90% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder (13,6 miljoen mensen) ontving het NL‑Alert controlebericht van 8 juni op hun mobiel. Daarmee ligt het bereik hoger dan in december vorig jaar, toen 85%van de Nederlanders het controlebericht op hun mobiel ontving. Van de 10% die het NL-Alert controlebericht niet had ontvangen, was 4% op de hoogte gebracht via anderen die het controlebericht wel hadden ontvangen (bijv. familieleden, klasgenoten, collega’s, e.d.). Het totale bereik van NL-Alert ligt daarmee op 94%.



NL-Alert waarschuwt en informeert je over noodsituaties zoals een grote brand, terroristische aanslag of onverwacht noodweer. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden.

Inhaalslag 75-plussers

Het hoogste bereik was onder mensen tussen 18 en 34 jaar. Maar liefst 95%van deze personen heeft het controlebericht ontvangen. Het laagste bereik was onder mensen van 75 jaar en ouder: 73% heeft het controlebericht ontvangen op hun mobiel. Wel maakt deze leeftijdsgroep een flinke inhaalslag. Het bereik steeg met 11% ten opzichte van het vorige controlebericht in december vorig jaar.

Zo ontvang je NL-Alert

Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. Hiervoor hoef je niets te doen. Zodra je een NL-Alert ontvangt, laat je mobiel een hard en doordringend alarmgeluid horen. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, breidt NL-Alert uit naar aanvullende kanalen. Zo is NL-Alert te zien op steeds meer digitale reclameschermen en digitale reisinformatieschermen in het openbaar vervoer.

Wat te doen bij een NL-Alert

Zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in actie en help anderen. Zo weten ook de mensen om je heen wat er aan de hand is en wat zij moeten doen.



De overheid zendt twee keer per jaar het NL-Alert controlebericht uit. Het volgende NL-Alert controlebericht wordt op maandag 7 december 2020 rond 12 uur uitgezonden.