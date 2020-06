Smaakjes van e-sigaretten worden verboden

Er komt een einde aan e-sigaretten met smaakjes als aardbeienijs, mango, hazelnootpasta of mojito. Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) aan de Tweede Kamer. Het verbod op smaakjes moet e-sigaretten minder aantrekkelijk maken voor jongeren. Tabakssmaken worden uitgezonderd van het verbod, zodat rokers e-sigaretten kunnen blijven gebruiken in een uiterste stoppoging.

De staatssecretaris reageert met deze maatregel op de nieuwste inzichten van Trimbos over e-sigaretten. Het instituut concludeerde dit voorjaar dat e-sigaretten schadelijker zijn dan gedacht en dat de Nederlandse volksgezondheid het meest gebaat is bij ontmoediging. Het gebruik zou beperkt moeten worden tot de groep rokers die het echt niet lukt om te stoppen met bewezen effectieve hulpmiddelen. Ook komen er steeds meer aanwijzingen dat de e-sigaret een opstapproduct is naar het roken van gewone sigaretten, en dat – zoals blijkt uit RIVM-onderzoek - de vele smaakjes het product aantrekkelijk maken voor jongeren.

Blokhuis: “Er wordt door allerlei organisaties heel hard gewerkt om beginnen met roken moeilijker te maken en stoppen makkelijker. Dat is ook hard nodig want het blijft onacceptabel dat er jaarlijks 20.000 mensen in ons land sterven aan de gevolgen van roken en dagelijks zo’n 75 kinderen beginnen met roken. De nieuwe inzichten bevestigen dat de rookvrije generatie die er aankomt ook een e-sigaretvrije generatie moet zijn. Voor e-sigaretten met allerlei verleidelijke, exotische smaakjes is daarin geen plaats.”

Voortgang preventieakkoord

Blokhuis is tevreden met de voortgang van de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord en de betrokkenheid van de meer dan 70 deelnemende organisaties. Tegelijkertijd is hij zich er van bewust dat de doelen en ambities met de afgesproken maatregelen waarschijnlijk niet worden gehaald zoals het RIVM in 2018 concludeerde. De staatssecretaris blijft zich daarom inzetten voor aanvullende maatregelen. Daarover vinden deze maand nog gesprekken plaats met artsen, sporters, experts en gemeenten. Daarnaast onderzoekt het RIVM - op verzoek van Blokhuis - welke effectieve maatregelen die nu niet of onvoldoende in het Nationaal Preventieakkoord zijn opgenomen, substantieel kunnen bijdragen aan het behalen van de ambities.

Wettelijke maatregelen verhittingsapparaten en inzet accijns e-sigaret

Om de rookvrije generatie te bevorderen worden ook verhittingsapparaten voor tabak – zoals de IQOS - wettelijk aan banden gelegd. Door deze wetswijziging gaan voor deze apparaten dezelfde regels gelden als voor andere rookproducten, zoals sigaretten. Dat betekent onder andere de introductie van de leeftijdsgrens en het uitstalverbod. Ook wordt het reclameverbod van directe toepassing. In het kader van de lopende Europese herziening van tabaksaccijnzen wordt bovendien door Nederland ingezet op de invoering van accijnzen op nieuwe rookproducten als e-sigaretten.