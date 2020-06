Tests op corona bij alle rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft het RIVM gevraagd om alle 352 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland dagelijks te monitoren op de aanwezigheid van het coronavirus. Het is de bedoeling dat deze cijfers worden opgenomen in het al bestaande coronadashboard, zodat de verspreiding en eventuele oplevingen van het virus beter en in een vroeger stadium kunnen worden vastgesteld.

Het RIVM heeft de afgelopen maanden op een 29 locaties onderzoek gedaan naar het virus in rioolwater. Daaruit blijkt dat het virus al zichtbaar is in uitwerpselen voordat mensen symptomen van het virus ervaren. Dat betekent dat het virus van zowel mensen die symptomen hebben, als mensen die geen symptomen hebben of die nog niet hebben ontwikkeld, kan worden opgespoord in het rioolwater.

Anoniem en op grote schaal

"Door alle rioolwaterzuiveringsinstallaties dagelijks te monitoren kunnen we op regionaal en lokaal niveau oplevingen van het virus vroegtijdig opsporen, zelfs voordat mensen klachten krijgen", zegt Hugo de Jonge. "De informatie uit het rioolwater is een mooie aanvulling aan het dashboard, omdat we hiermee anoniem, snel en op grote schaal het virus kunnen opsporen."

Het RIVM is gevraagd om zo snel mogelijk en voor 1 september alle rioolwaterzuiveringsinstallaties te monitoren. In de tussentijd worden de tests die het RIVM nu al uitvoert, toegevoegd aan het dasboard per 2 juli. Daarmee zijn eventuele oplevingen in grote lijnen te herkennen. Zodra alle rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn toegevoegd is dit beeld gedetailleerder.