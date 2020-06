Geen maximum aantal bezoekers in theaters; spelen voor breder publiek weer mogelijk

Vanaf 1 juli kunnen er weer meer mensen naar voorstellingen en culturele festivals. In theaters, bioscopen en concertzalen geldt dan geen maximum meer van 30 personen. Vanaf dan is de ruimte leidend in plaats van het aantal bezoekers. Wel moeten de basisregels zoals 1,5 meter in acht genomen worden. Daarnaast vindt vooraf een gezondheidscheck plaats, is vooraf reserveren noodzakelijk en heeft iedereen een vaste zitplaats in de zaal.

Dat heeft het kabinet vandaag besloten op basis van adviezen van het Outbreak Management Team (OMT). Ook voor voorstellingen en festivals buiten geldt geen maximum aantal personen meer.

Minister Van Engelshoven:

“Fantastisch dat theatermakers, acteurs, muzikanten en andere performers hun kunsten weer aan een breder publiek kunnen tonen. Zij moesten lang wachten, afgelopen tijd was heel erg moeilijk. De gevolgen van de coronacrisis voor de cultuursector zijn groot. Maar nu is daar dan eindelijk die stip op de horizon. Nu kunnen meer mensen genieten van prachtige voorstellingen. Want spelen voor publiek is toch het mooiste wat er is.”

Voor locaties met doorstroom van bezoekers zoals musea en monumenten met publieksfunctie blijft het maximum aantal bezoekers afhankelijk van het beschikbare oppervlakte per gebouw. Bij voorstellingen waarbij reserveren en de gezondheidscheck vooraf niet gebeurt, geldt voor binnen een maximum van 100 bezoekers en voor buiten een maximum van 250 bezoekers.

Veilig repeteren en optreden

Voor kunstbeoefenaars, zoals acteurs, cabaretiers en dansers, waarbij contact noodzakelijk is, geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. Zij zijn niet langer beperkt in de keuze voor bepaalde voorstellingen (de afgelopen tijd met name solo) en er is weer ruimte voor allerlei creatieve ideeën en invalshoeken. In de protocollen van de brancheorganisatie voor de podiumkunsten (NAPK) staat beschreven hoe zij veilig kunnen repeteren en optreden.

Jeugdtheater

Ook goed nieuws voor het jeugdtheater. Kinderen tot 18 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, zo adviseert het RIVM. Nu de ruimte leidend is, biedt dit veel perspectief. Voor scholen is het weer mogelijk om cultuureducatie op te pakken en met de hele klas naar het theater te gaan.

Zangers

Repeteren en optreden wordt weer mogelijk voor zangkoren en zangensembles. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies.