Blokhuis: ook watertappunten bij voortgezet onderwijs en mbo

Naar verwachting worden op de schoolpleinen van zo'n 470 basisscholen door heel Nederland dit jaar nieuwe watertappunten geïnstalleerd, met subsidie vanuit het Nationaal Preventieakkoord. In de komende subsidieronde kunnen ook scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs meedoen, zowel voor watertappunten op schoolpleinen als binnen in het schoolgebouw. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) geeft hiermee uitvoering aan een afspraak uit het Nationaal Preventieakkoord. Hij opende vandaag op het plein van de An Nasr school in Alkmaar één van de nieuwe watertappunten.

De hele buurt heeft er lol van

Blokhuis: "Water drinken in plaats van frisdrank helpt om gezond te blijven. Een watertap op een schoolplein is niet alleen praktisch en lekker voor leerlingen, de hele buurt heeft er lol van. Vooral met dit warme weer is het een superhandige manier om heel gezond even iets te kunnen drinken en dan snel verder te gaan met spelen of sporten. Heel mooi dat we afstevenen op 470 nieuwe watertappunten in 2020. We gaan op naar de 1000!"

Twee miljoen euro

De uitgebreide subsidieregeling (naast basisonderwijs ook toegankelijk voor het voortgezet onderwijs en mbo) wordt op 23 september - Nationale Kraanwaterdag - opengesteld door de uitvoerende organisaties Gezonde School en Jongeren Op Gezond Gewicht. Voor de volledige regeling is er 2 miljoen euro beschikbaar. De verwachting is dat het in totaal tot zo'n 1000 watertappunten leidt. Maar het kunnen er ook meer worden. Scholen krijgen driekwart van de kosten vergoed. Het overige moeten scholen zelf vergoeden. Gemeenten of bijvoorbeeld buurtverenigingen kunnen dat natuurlijk ook voor hun rekening nemen. Want een hele straat of buurt heeft iets aan een openbare watertap.