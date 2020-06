Ministerraad stemt in met wetsvoorstel vrachtwagenheffing

Het kabinet heeft op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met het wetsvoorstel vrachtwagenheffing. Met de heffing gaat binnen- en buitenlands vrachtwagenverkeer voor het gebruik van de weg betalen. De inkomsten uit de heffing worden in overleg met de vervoerssector gebruikt voor een verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en voor innovatie en verduurzaming van het vrachtverkeer.

De vrachtwagenheffing zal gaan gelden op alle autosnelwegen en wegen waarop naar verwachting uitwijk van vrachtverkeer zal plaatsvinden. Voor de vaststelling van de wegen waarvoor de heffing gaat gelden, is gebruik gemaakt van kennis van de wegbeheerders, vertegenwoordigers van de vervoerssector en de regio’s.

Bij het vormgeven van de vrachtwagenheffing zijn de Europese richtlijnen als uitgangspunt genomen. Deze stellen dat de hoogte van de heffing afhankelijk is van de milieukenmerken van een vrachtwagen: hoe schoner, hoe minder er betaald hoeft te worden. Met een gemiddeld tarief van 14,9 cent per kilometer sluit Nederland aan op heffingen in de buurlanden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.