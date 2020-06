Geen patiënten overleden, 3 nieuwe patiënten, in totaal 50.147 positief geteste personen

Op 28 juni 2020 zijn er 74 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 3 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn geen personen als overleden gemeld.

Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

Dagelijkse update stopt

Vanaf 1 juli publiceren we niet meer dagelijks de toename van het aantal positief geteste COVID-19 patiënten, het aantal in het ziekenhuis opgenomen en aantal overleden COVID-19 patiënten. We stappen over op een wekelijkse update. Deze wekelijkse update plaatsen we elke dinsdag om 14.00 uur. Op 7 juli verschijnt de eerste wekelijkse update.

Dashboard coronavirus

Een deel van de data is ook terug te vinden op het Dashboard van de Rijksoverheid. Dit wordt dagelijks bijgewerkt.

Open data

Mocht je de dagelijkse cijfers in de update gebruiken voor eigen statistieken dan kun je deze vinden via open data van het RIVM. Let op: deze website is vooral bedoeld voor onderzoeksdoeleinden en minder gebruiksvriendelijk dan je wellicht gewend bent. Zoek op COVID-19 voor de actuele bestanden.

Een databestand met de cumulatieve aantallen per gemeente per dag van gemelde COVID-19 patiënten, in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten is daar te vinden. Een databestand met karakteristieken van elke positief geteste COVID-19 patiënt in Nederland is daar te vinden. De data worden dagelijks geüpdatet.