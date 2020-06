Verbod op maaltijden bezorgen onder de 16 jaar

Vanaf 1 juli aanstaande is het verboden om jongeren onder de 16 jaar op commerciële basis maaltijden te laten bezorgen. Dit schrijft Staatssecretaris Van Ark in haar brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van de motie van Weyenberg. De Inspectie SZW en Tweede Kamer deden eerder een oproep om maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar expliciet te verbieden vanwege veiligheidsrisico’s. Zo werken jongeren die maaltijden bezorgen onder hoge tijdsdruk en maken zij deel uit van het drukke verkeer, wat leidt tot onveilige verkeersomstandigheden. Het verbod gaat per 1 juli in na een wijziging van de Nadere Regeling Kinderarbeid.

Het bestellen van maaltijden bij restaurants of fastfoodketens heeft de laatste jaren sterk aan populariteit gewonnen. Dit bezorgen gebeurt doorgaans door jongeren, vaak als bijbaan. Waar voorheen met name jongeren tussen de 16 en 18 jaar maaltijden bezorgden, is met de komst van de e-bike het aantal bezorgers onder de 16 jaar gegroeid. De Inspectie SZW constateert dat deze jongeren vaak arbeid verrichten op tijden waarop zij volgens de huidige regelgeving geen arbeid mogen verrichten. Ook is gebleken dat het aantal ongelukken met jonge maaltijdbezorgers toeneemt. Het is daarom per 1 juli verboden om onder de 16 jaar op zelfstandige en commerciële basis maaltijden te bezorgen met deelname aan het verkeer.

De Inspectie SZW houdt toezicht op de nieuwe regelgeving en kan bij overtreding van het verbod direct een bestuurlijke boete opleggen.