Nederland heft inreisverbod op voor selecte groep landen

Mensen vanuit een selecte groep landen van buiten Europa kunnen vanaf 1 juli in beginsel weer naar Nederland reizen. Het kabinet heeft het EU-besluit hierover bekrachtigd. Nederland zal per 1 juli 2020 het inreisverbod opheffen voor de volgende landen: Algerije, Australië, Canada, Georgië, Japan, Montenegro, Marokko, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië, Uruguay en China. In al deze landen is de gezondheidssituatie wat betreft het coronavirus vergelijkbaar of beter dan gemiddeld in de EU.

Het inreisverbod blijft vooralsnog van kracht voor onder andere inwoners van de Verenigde Staten, Brazilië, India, Turkije en Rusland. Ook inwoners uit de meeste Latijns-Amerikaanse landen kunnen nog niet naar Europa reizen. Inwoners van China kunnen pas Europa in als het land ook EU-burgers toelaat.

Iedere twee weken zal de lijst worden herzien, of sneller indien noodzakelijk, waarbij onder andere wordt gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen. Dat moet in de buurt of lager zijn dan 16 per 100.000 inwoners.