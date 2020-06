Rookverbod geldt ook voor e-sigaretten per 1 juli 2020

Op alle plekken waar een rookverbod geldt – zoals cafés, restaurants, werkplekken en openbare gebouwen – mogen vanaf 1 juli 2020 ook geen e-sigaretten of tabaksverhittingsapparaten meer worden gebruikt. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft het rookverbod uitgebreid, omdat deze producten zelf gezondheidsschade veroorzaken en een opstapje kunnen zijn voor jongeren om gewone sigaretten te gaan roken.

Naar de geschiedenisboeken

Blokhuis: “Roken in een vol restaurant voelt inmiddels aan als iets van heel lang geleden. Om gezondheidsschade te voorkomen en het goede voorbeeld te geven aan jongeren werd het hoog tijd dat we het roken van e-sigaretten in onder andere de horeca ook naar de geschiedenisboeken verwijzen. Ook deze maatregel draagt bij aan stoppen met roken makkelijker maken en beginnen moeilijker.”

Uitstalverbod ook op 1 juli van kracht

Uiterlijk 1 juli 2020 moeten alle sigaretten, shag, sigaren en e-sigaretten uit het zicht zijn bij supermarkten. Een groot aantal supermarkten heeft de afgelopen tijd de producten al afgeschermd. Voor andere winkels geldt dat zij vanaf 1 januari 2021 tabaks- en rookwaren niet meer mogen tonen.

Mini-docu over de e-sigaret

Presentator Edson da Graça onderzocht feiten en fabels over de e-sigaret in een mini-docu en sprak met een jongerenbrein-deskundige, een arts, jonge vapers en een vapeshop-medewerker. Bekijk de mini-docu van 6 minuten hier.

De mini-docu werd gemaakt met ondersteuning van vele maatschappelijke organisaties zoals Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (waar het Longfonds, het KWF en de Hartstichting in zitten), het Trimbos-instituut, het RIVM, Verslavingskunde Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose.