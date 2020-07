Nieuwe donorwet gaat vanaf vandaag in: ruim 7,3 miljoen keuzes ingevuld

Vanaf vandaag gaat de nieuwe donorwet in. Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders heeft zijn keuze al ingevuld. Op 28 juni stonden er ruim 7,3 miljoen mensen in het register. Vanwege de coronacrisis krijgen mensen langer de tijd om hun keuze in te vullen. Vanaf begin september stuurt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport brieven naar iedereen in Nederland vanaf 18 jaar die nog geen keuze heeft ingevuld.

Van alle ingevulde keuzes gaat het bij ruim de helft (53%) om toestemming voor het doneren van organen en weefsels met of zonder uitsluiting van specifieke organen en weefsels. Van alle personen die hun keuze hebben ingevuld geeft circa 36% aan geen donor te willen worden. Een kleine groep (11%) laat deze keuze over aan familie of een andere bekende. Tussen 28 mei en 28 juni vulden bijna 200.000 personen hun keuze in.

Brieven van het Donorregister

Volwassenen die nog een keuze moeten invullen in het Donorregister, ontvangen een brief met de vraag dit alsnog te toen. Het gaat om bijna 7 miljoen brieven. Daarom gebeurt dit stap voor stap. Inwoners van Noord-Holland ontvangen in september en oktober als eerste de brief. Wie zes weken na ontvangst van de eerste brief niets invult, krijgt een tweede brief. Wie ook dan binnen zes weken geen actie onderneemt, komt met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het Donorregister te staan en ontvangt hier een brief over. Je kunt je keuze altijd veranderen. Bekijk hier de planning van de brieven.

‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ betekent dat je organen na je overlijden naar een patiënt kunnen gaan. De arts bespreekt dit met de nabestaanden.

Campagne en materialen

Om iedereen in Nederland te informeren over de nieuwe donorwet en de brieven die hierover worden verstuurd, start deze zomer de campagne met onder andere tv- en radiospotjes. Daarnaast is er een nieuwe voorlichtingsfolder en geldt vanaf 1 juli een aangepast formulier voor mensen die hun keuze liever op papier invullen.

Meer weten?

Ga voor meer informatie naar donorregister.nl. Ook kun je kijken op hoewerktorgaandonatie.nl. Daar krijg je stap voor stap uitleg over hoe orgaandonatie werkt. Je kunt kiezen voor uitleg in het Nederlands, Turks of Arabisch.