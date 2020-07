Start dialooggroep slavernijverleden

De komende tijd start een ‘adviescollege dialooggroep slavernijverleden’ een reeks gesprekstafels over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving. Het doel van de gesprekken is gericht op verbinding en een bredere erkenning van dit gedeelde verleden. Dat heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer laten weten. In 2021 levert deze dialooggroep een rapport met bevindingen op aan de minister van BZK.

Ollongren: ‘Discriminatie en racisme zijn hardnekkige problemen in onze samenleving. Daarom is het belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan om stil te staan bij wat het slavernijverleden voor mensen in het heden betekent. Zo kunnen we een pijnlijk verleden omzetten in iets wat ons als samenleving verbindt in plaats van verdeelt.’