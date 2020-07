App voor wijzigen kinderopvangtoeslag

Ouders kunnen vanaf donderdag 2 juli via een app de gegevens over hun kinderopvangtoeslag makkelijk bijhouden en bijwerken. Gebruikers van de app krijgen een melding als gegevens mogelijk niet meer actueel zijn, met het verzoek deze aan te passen. Zo helpt de Belastingdienst/Toeslagen ouders bij het voorkomen dat zij achteraf kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen.

De app is een aanvulling op de bestaande dienstverlening van de Belastingdienst/Toeslagen. Meer uitgebreide handelingen blijven via de website Toeslagen.nl lopen. Het gaat dan om zaken als het aanvragen van kinderopvangtoeslag of het definitief stopzetten ervan.

Via de app kunnen ouders eenvoudig informatie doorgeven die van invloed is op de hoogte van hun kinderopvangtoeslag. De app is bedoeld voor veelvoorkomende wijzigingen. Het gaat om bijvoorbeeld het inkomen van de ouder(s) en het aantal uren dat een kind naar de opvang gaat. De mogelijkheden van de app worden geleidelijk uitgebouwd.

Ervaringen welkom

De app is de afgelopen maanden getest door een groep van ongeveer 200 ouders. De Belastingdienst/Toeslagen is zeker in deze eerste fase zeer benieuwd naar de ervaringen van nieuwe gebruikers. Ouders kunnen feedback leveren via deze link. Daarnaast is er de mogelijkheid om feedback te geven via de app-stores. Aan de hand hiervan kan de Belastingdienst/Toeslagen de app verder uitbreiden in nieuwe versies.

De app Kinderopvangtoeslag is ontwikkeld in samenwerking met belangenorganisaties BOinK en Voor Werkende Ouders, brancheorganisaties in de kinderopvang en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kinderopvangorganisaties helpen mee

Organisaties in de kinderopvang gaan maandelijks gegevens delen met de Belastingdienst/Toeslagen. De Belastingdienst/Toeslagen gebruikt deze gegevens om ouders via de app een melding te sturen als blijkt dat hun gegevens niet meer actueel zijn.

Een deel van de ouders kan vanaf september deze meldingen ontvangen. Met ingang van volgend jaar geldt dit voor alle ouders. Kinderopvangorganisaties moeten vanaf 2021 verplicht elke maand gegevens aanleveren bij de Belastingdienst/Toeslagen.

De app Kinderopvangtoeslag is gratis verkrijgbaar en geschikt voor iOS en Android.