Kabinet maakt werk van erkenning slachtoffers gevaarlijke stoffen

Mensen die ernstig ziek zijn geworden door het werken met gevaarlijke stoffen moeten op termijn in aanmerking kunnen komen voor een financiële tegemoetkoming. Dat is een van de aanbevelingen van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten onder leiding van Ton Heerts. In reactie op het advies laat staatssecretaris Bas van ’t Wout vandaag aan de Tweede Kamer weten hier werk van te gaan maken.

Ernstig ziek worden of zelfs overlijden door je werk mag niemand overkomen. Helaas gebeurt dit te vaak. Extra pijnlijk is dat het verhalen van geleden schade een lang en complex proces is. De commissie Heerts heeft een ultieme inspanning gedaan om tot verbetering te komen van dit proces en erkenning te geven aan de slachtoffers. Op verzoek van mijn ambtsvoorganger heeft de commissie Heerts een ultieme inspanning gedaan om tot een oplossing te komen. Na jaren zetten we nu, met steun van werkgevers- en werknemersorganisaties, een goede stap voorwaarts in het belang van de slachtoffers.

Staatssecretaris Bas van 't Wout

Financiële tegemoetkoming

Eén van de adviezen van de commissie is het introduceren van een regeling die het mogelijk maakt een financiële tegemoetkoming toe te kennen aan slachtoffers van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Het kabinet onderschrijft het belang van erkenning voor deze slachtoffers en gaat dit voorstel nader uitwerken. Na de zomer neemt het Kabinet een definitief besluit over de tegemoetkoming en de financiering ervan.

Kennisborging en preventie

Om te voorkomen dat mensen ziek worden door hun werk constateert de commissie dat meer kennis nodig is over beroepsziekten en de relatie tussen arbeid en gezondheid. Het Kabinet gaat bekijken hoe bestaande kennis en expertise over beroepsziekten als gevolg van werken met gevaarlijke stoffen en de behandeling daarvan beter kan worden geborgd en beter kan worden ingezet voor preventie ervan. Op dit moment is die kennis bij meerdere instituten verspreid. Het kabinet stelt hiertoe op korte termijn een verkenner aan, die nog dit jaar zal adviseren.

Bij preventie is het volgens de commissie van belang dat elke organisatie de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opstelt en naleeft. Het kabinet onderschrijft dit en zet daarom via het aangekondigde Meerjarenplan RI&E in op naleving van deze verplichting. Verder kijkt het kabinet naar de rol van de bedrijfsarts en het verstevigen van de handhavingsmogelijkheden door de Inspectie SZW bij bedrijven die hun zorgplicht niet nakomen.