Minister Blok heeft open gesprek met Chinese collega Wang Yi

Minister Blok ontving de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi tijdens zijn eerste buitenlandse reis sinds de Corona-pandemie. Minister Blok: ‘De laatste keer dat we elkaar in persoon ontmoetten was vorig jaar, maar ons veelvuldige contact afgelopen tijd laat zien hoe belangrijk de relatie is voor ons allebei.

Minister Wang Yi bezoekt verschillende West-Europese landen, waaronder Nederland. In de afgelopen maanden tijdens de pandemie hebben Nederland en China elkaar bijgestaan waar mogelijk, bijvoorbeeld door het uitwisselen van medische kennis en hulpmiddelen. ‘Deze ontmoeting vandaag laat zien dat Nederland en China samen verder willen werken aan een serieuze onderlinge relatie’, aldus Blok.

De twee ministers hebben tijdens hun delegatieoverleg en diner onder andere gesproken over de recente ontwikkelingen in Hongkong. Blok: ‘De recente arrestaties van volksvertegenwoordigers en journalisten, het uitstel van de verkiezingen voor de wetgevende macht en de Nationale Veiligheidswet zijn allen zeer zorgelijke ontwikkelingen’. Nederland hecht veel waarde aan stabiliteit en welvaart in Hongkong, met behoud van de hoge mate van autonomie.

Tevens is er gesproken over de zorgelijke mensenrechtensituatie in China. Blok: ‘Ik heb specifiek aandacht gevraagd voor de beperking van vrijheid van geloof en levensovertuiging in China, waar met name moslims, christenen en Tibetaanse boeddhisten mee te maken hebben.’ Ook deelde minister Blok met Wang Yi zijn zorgen over de situatie van de Oeigoeren. ‘Juist door onze hechte relatie, kunnen we ook de zaken bespreken waarover we van mening verschillen.’

Minister Blok heeft ook met zijn Chinese collega gesproken over het belang van samenwerking aan duurzaam herstel van de wereldeconomie na de COVID-19-crisis. Nederland en China zijn het erover eens dat we elkaar hierbij nodig hebben.