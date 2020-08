Coronaregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb-ondernemers gaat door tot in 2021

Mkb’ers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen ook na 1 oktober 2020 weer de Tegemoetkoming voor Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Ondernemers in onder meer horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetverlies een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 90.000 euro per drie maanden.





De TVL-regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. De TVL is onderdeel van het nieuwe steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt dat vandaag is gepresenteerd. Aanvragen voor de huidige TVL en na 1 oktober de verlengde TVL-regeling gaan via de website rvo.nl/tvl.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “De impact van het coronavirus op onze ondernemers van klein tot groot houdt aan en het is onzeker wanneer deze voor hen pittige tijd met omzetverlies of zelfs geen inkomsten voorbij is. Daarom blijven we die mkb’ers en zzp’ers via de TVL langer steunen. En compenseren zo de lagere omzet, terwijl hun vaste lasten doorlopen. In de nieuwe TVL heeft het kabinet nu ook extra ondersteuning opgenomen voor bedrijven die nog steeds (deels) dicht zijn en daardoor hun seizoenspiek missen zoals festivals en kermissen.”

Voorwaarden verlengde TVL na 1 oktober 2020

Mkb-ondernemers (maximaal 250 werknemers) krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Voor de periode oktober tot en met december geldt de huidige voorwaarde van minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis. Deze gaat daarna omhoog naar 40% (januari tot en met maart) en 45% (april tot en met juni). Een bedrijf heeft minimaal 4.000 euro aan vaste lasten. Van dat deel wordt maximaal 50% gecompenseerd. De tegemoetkoming is minimaal 1.000 euro en maximaal 90.000 euro.



Er is circa 1,8 miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking voor de verlengde TVL komen de getroffen sectoren uit de eerdere TOGS- en TVL-regeling. Ondernemers kunnen de subsidie aanvragen vanaf 1 oktober 2020 tot en met 29 januari 2021. Voor de eerste TVL-periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 kunnen ondernemers nog tot uiterlijk 30 oktober 2020 een aanvraag doen.



De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven uit het eerste noodpakket (BMKB, GO, KKC) lopen ook door. Het kabinet heeft vandaag ook nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische groei genomen. Ook is er 482 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector waaronder, na inzet van het ministerie van EZK, 15 miljoen euro aan financiering voor het behoud van het varend erfgoed: de zogenoemde bruine vloot.



Tot slot komt er een omscholingssubsidie beschikbaar voor mkb-werkgevers in krapte sectoren, zoals in de techniek waar extra werk ligt om bijvoorbeeld de klimaat- en energietransitie uit te voeren. De regeling stimuleert ondernemers om nieuwe werknemers aan te nemen en bevordert zo het overstappen van mensen tussen sectoren



Meer informatie over het steun- en herstelpakket economie en arbeidsmarkt

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.



Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.