Nieuwe burgemeester in Hattem

Drs. M. (Marleen) Sanderse is benoemd tot burgemeester van de gemeente Hattem. De benoeming gaat in op 18 september 2020.

Mevrouw Sanderse (43 jaar) is lid van het CDA. Zij is momenteel adjunct afdelingsmanager stedelijk beleid bij de gemeente Almere en lid van provinciale staten van Noord-Holland. Op dit moment is Toon van Asseldonk (D66) waarnemend burgemeester van Hattem.