Mevrouw dr. P.T.A.M. (Nelly) Kalfs is benoemd tot burgemeester van de gemeente Lingewaard. De benoeming gaat in op 24 september 2020.

Mevrouw Kalfs (59 jaar) is geen lid van een politieke partij. Zij is momenteel hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Op dit moment is Josan Meijers (PvdA) waarnemend burgemeester van Lingewaard.