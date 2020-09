Oproep onderwijsminister en MKB-Nederland: blijf investeren in de vakmensen van morgen

Kom met creatieve oplossingen om ook in deze moeilijke tijd toch stage- en leerwerkplekken aan te kunnen blijven bieden. Die gezamenlijke oproep aan bedrijven en mbo-scholen doen minister Ingrid van Engelshoven (OCW) en voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland vandaag bij de nationale opening van het MBO-Jaar in Zwolle. Als gevolg van de crisis hebben steeds meer jongeren moeite om het praktijkdeel van hun opleiding in een bedrijf of instelling te kunnen invullen. Zo was er in juli al een tekort van 21.000 stageplaatsen.

Minister Van Engelshoven: ‘’Het opdoen van praktijkervaring is cruciaal voor mbo-studenten, maar het vinden van een stage wordt steeds lastiger. Daar maak ik me grote zorgen om. Juist in sectoren waarin we zo hard mensen nodig hebben kom je er namelijk niet zonder stageplek. Daarom doen we een oproep aan alle erkende leerbedrijven: als je de mogelijkheid hebt, denk dan ook aan de toekomst en investeer in de vakman en vakvrouw van morgen. Dat is in het belang van ons allemaal.’’

“Wij begrijpen heel goed dat veel ondernemers nu wel iets anders aan hun hoofd hebben en alles erop is gericht om hun bedrijf in de benen te houden”, zegt Vonhof van MKB-Nederland. “Maar dat geldt niet voor alle erkende leerbedrijven, in elk geval niet in dezelfde mate. Daarom doen we een dringend beroep op hen: waar mogelijk, bied die stage- en leerwerkplekken aan. Het is niet alleen ontzettend belangrijk voor de jongeren om wie het nu gaat, maar vooral ook voor de bedrijven en branches zélf. Voor deze crisis was er in diverse sectoren al een tekort aan goed opgeleide vakmensen. Die kant gaan we straks anders weer op, met alle gevolgen van dien.”