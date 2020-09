Belastingdienst Toeslagen start campagne kinderopvangtoeslag: Verandert er iets? Geef het meteen door

De scholen in Nederland zijn weer begonnen. Voor ouders is dit één van de momenten in het jaar om hun gegevens voor de kinderopvangtoeslag te checken en te wijzigen via Mijn toeslagen of de app Kinderopvangtoeslag. Want veranderingen in de situatie van de ouders hebben invloed op de hoogte van de maandelijkse toeslag. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in het aantal opvanguren of het inkomen. Om ouders erop te attenderen hun gegevens regelmatig te checken en zo nodig te wijzigen start Belastingdienst/Toeslagen een campagne.

In Nederland krijgen ongeveer 650.000 huishoudens kinderopvangtoeslag. Het bedrag dat ouders maandelijks ontvangen, is een voorschot en hangt af van de situatie van de ouder(s). Wanneer hierin iets verandert, kan dat invloed hebben op de hoogte van de toeslag.

Ouders met jonge kinderen hebben een druk leven waarin regelmatig iets verandert. Ze krijgen bijvoorbeeld een nieuwe baan, gaan meer of minder werken, krijgen een salarisverhoging, hebben in sommige periodes meer of minder opvang nodig of zetten de kinderopvang misschien helemaal stop. Wanneer ouders veranderingen niet doorgeven aan Belastingdienst/Toeslagen, ontvangen zij maandelijks te veel of te weinig kinderopvangtoeslag. Omdat na afloop van het jaar wordt berekend op hoeveel toeslag de ouder daadwerkelijk recht had, kan dit bedrag oplopen. In 2018 ontvingen 255.144 ouders te weinig toeslag en kregen later nog extra kinderopvangtoeslag betaald. 128.570 ouders ontvingen te veel en moesten een deel terugbetalen. Bij 224.604 ouders was het verschil tussen het gekregen voorschot en waar ze daadwerkelijk recht op hadden nihil; zij ontvingen het juiste bedrag.

“Wij willen dat alle ouders maandelijks de toeslag krijgen waar ze recht op hebben. Niet te veel en niet te weinig. Daarom willen we ouders met deze campagne motiveren hun gegevens regelmatig te checken en zo nodig te wijzigen”, zegt Programmadirecteur Vernieuwing Dienstverlening Toeslagen Inge Groeneveld. “Omdat ouders met jonge kinderen in de drukste fase van hun leven zitten en daardoor al snel kunnen vergeten wijzigingen door te geven, gaan we hen hier op logische momenten in het jaar aan herinneren. Zoals nu, wanneer de scholen net zijn begonnen. Ook leggen we in de campagne uit hoe het toeslagenproces werkt, welke wijzigingen je moet doorgeven en waar je dit kunt doen”.

Ouders kunnen hun gegevens checken en zo nodig wijzigen via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app Kinderopvangtoeslag. Deze app is begin juli geïntroduceerd en maakt het voor ouders makkelijk om hun gegevens snel te checken en veelvoorkomende wijzigingen zo nodig meteen door te voeren. Daarnaast kunnen ouders via de app een seintje krijgen van Belastingdienst/Toeslagen om hun gegevens te controleren en te actualiseren. Bijvoorbeeld als de opvanguren of het inkomen gewijzigd kunnen zijn. De app is in twee maanden tijd 19.360 keer in gebruik genomen door ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen. Er werden 15.870 wijzigingen doorgegeven via de app.

Over de campagne

De campagne kinderopvangtoeslag is onderdeel van diverse verbeteringen die Belastingdienst/Toeslagen doorvoert om de dienstverlening te verbeteren en ervoor te zorgen dat ouders elke maand het juiste bedrag ontvangen. Niet te veel en niet te weinig. De campagne is te zien op radio, tv, online en in printmedia. Ook worden ouders geïnformeerd via diverse organisaties die dicht bij ouders staan, zoals kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en oudervertegenwoordigers.