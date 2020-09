Kabinet: investeren in crisis- en toekomstbestendige zorg

Het kabinet zet ook de komende periode in op het beheersen van de coronacrisis. Zodat kwetsbare mensen beschermd worden en de zorg niet te zwaar belast wordt. Dit en volgend jaar trekt het kabinet 6,7 miljard euro uit aan crisismaatregelen. Tegelijkertijd richt het kabinet zich op de toekomst van de zorg: meer focus op preventie en gezondheid, een betere organisatie van de zorg en meer ruimte voor vernieuwing en werkplezier. Komend jaar is er 92,7 miljard euro beschikbaar voor de zorg.

Coronacrisis het hoofd bieden

Het kabinet zet ook in het komende jaar in op het onder controle houden van het virus en trekt veel geld extra uit om die maatregelen te treffen die nodig zijn. Voor meer testcapaciteit is tot nu toe 650 miljoen euro uitgetrokken en komt komend jaar 350 miljoen euro beschikbaar. Er wordt 305 miljoen euro geïnvesteerd in meer IC-capaciteit. Voor vaccinontwikkeling is 700 miljoen euro gereserveerd. Voor de bonus van zorgmedewerkers is in 2020 en 2021 2,16 miljard euro beschikbaar. In totaal wordt er in 2020 en 2021 6,7 miljard euro extra uitgetrokken aan crisismaatregelen in de zorg.

Het kabinet investeert in ondersteuning en zorg op afstand via digitale toepassingen zoals de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) voor zorgaanbieders. Tijdens de crisis hebben digitale toepassingen hun waarde bewezen. Voor deze regeling is in 2020 77 miljoen euro beschikbaar.

Werken in de zorg aantrekkelijker maken

Mensen maken de zorg. Het kabinet wil het werken in de zorg aantrekkelijker maken zodat meer mensen kiezen om in de zorg te (blijven) werken: minder werkdruk, minder administratieve lasten, meer autonomie en meer zeggenschap, en een beter ontwikkel- en loopbaanperspectief. Het al bestaande actieprogramma Werken in de Zorg wordt uitgebreid en structureel gemaakt. Het kabinet maakt daarvoor 20 miljoen euro extra vrij voor 2021, oplopend tot jaarlijks 130 miljoen euro vanaf 2023.

De afgelopen drie jaar is bijna 5 miljard euro extra beschikbaar gesteld voor de salarissen in de zorg. De sociale partners hebben dit vertaald in CAO-afspraken met gunstige loonstijgingen. De loonontwikkeling in de zorg is vergelijkbaar met die in de marktsector. Daarnaast heeft het kabinet eerder besloten een bonus van netto 1.000 euro uit te keren. Ook het komende jaar wordt waarschijnlijk opnieuw veel gevraagd van zorgprofessionals. Daarom komt er in 2021 een tweede bonus van netto 500 euro.

Aanvullend wil het kabinet aandacht besteden aan specifieke knelpunten én kansen, ook op het terrein van de arbeidsvoorwaarden, bij het aantrekken en behouden van zorgprofessionals. Een speciale SER-commissie wordt gevraagd een verkenning op te stellen met analyse en mogelijke varianten. Bijzondere aandacht gaat uit naar de ervaren knelpunten in de volgende beroepsgroepen: huishoudelijke hulp, helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. De verkenning moet voor 1 april 2021 zijn afgerond, zodat de uitkomsten betrokken kunnen worden bij de formatie van het volgend kabinet.

Extra hulp dak- en thuislozen, terugdringen aantal zelfmoorden

Het kabinet heeft voor het terugdringen van dakloosheid 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021. Dit bedrag is vooral bedoeld voor het beschikbaar stellen van extra woonplekken met begeleiding voor dak- en thuislozen. Gelijktijdig zet het kabinet in op het voorkomen van dakloosheid en kortdurende opvang in één- of tweepersoonskamers. Vanaf 2021 is 4,8 miljoen euro extra per jaar beschikbaar om aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terug te dringen.

Versterking jeugdzorg

In 2022 ontvangen gemeenten 300 miljoen euro extra voor de jeugdzorg. Hiermee verlengt het kabinet de tijdelijke extra middelen die gemeenten in de periode 2019 – 2021 hebben ontvangen als compensatie voor de extra groei in de jeugdzorg. Met dit extra bedrag hebben gemeenten tijdig helderheid over hun budget voor 2022. Daarnaast werkt het kabinet aan een verbeterde organisatie van de jeugdzorg en komt met een wetsvoorstel daarvoor. Speciale aandacht is er voor de zorg voor de groep kinderen en jongeren met meervoudige en complexe problematiek. Hiervoor worden 8 bovenregionale expertisecentra opgericht. Vanaf 2021 is er structureel 26 miljoen euro beschikbaar voor deze centra.

Extra aandacht voor preventie

Met extra aandacht voor preventie kan niet alleen de gezondheid van mensen worden verbeterd, maar kunnen ook zorgkosten worden voorkomen. In 2021 is 12 miljoen euro extra beschikbaar om - vooral via gemeenten en lokale organisaties - het realiseren van de ambities van het Nationaal Preventieakkoord te versnellen. In 2022 stijgt dit naar 16 miljoen euro extra.

Zorg van de toekomst

Het kabinet wil ook naar de toekomst de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid borgen en komt in het najaar met een discussienotitie hiervoor. De contouren hiervan zijn: meer focus op preventie en gezondheid, organisatie en regie en meer ruimte voor ruimte voor vernieuwing en werkplezier.

Ontwikkeling zorgpremie

Voor 2021 raamt het kabinet een zorgpremie van 123 euro per maand. Dit betekent een groei van enkele euro’s per maand. Uiterlijk in november 2020 wordt de premie vastgesteld door de zorgverzekeraars. Eigen risico blijft ook in 2021 385 euro. De zorgtoeslag wordt komend jaar verhoogd met 44 euro voor alleenstaanden en 99 euro voor meerpersoonshuishoudens.