Week van de Starter: betere informatiepositie voor starters op de woningmarkt

Voor starters is het lastig om in de huidige woningmarkt een passende woning te vinden. Het woningaanbod is beperkt en de concurrentie groot. Om starters beter te ondersteunen bij het zoeken naar een eerste koop- of huurwoning, wordt in de Week van de Starter de website startenopdewoningmarkt.nl gelanceerd.

Deze website voorziet in de behoefte van starters om alle informatie op één centrale plek te vinden. Op de website vinden starters betrouwbare en complete informatie over de mogelijkheden die er voor hen zijn op de koop- en huurmarkt. Denk aan stappenplannen, checklists en professioneel advies van woningexperts.

Ook komen er starters aan het woord die inmiddels een woning hebben gevonden. Zij vertellen over hun ervaringen en geven tips over hoe je het beste een woning kunt vinden in de huidige woningmarkt. Daarnaast worden er verschillende online events georganiseerd waaronder een online startersspreekuur, webinars en mini-hoorcolleges.

De Week van de Starter wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd en vindt plaats van 28 september tot en met 4 oktober. Het is een gezamenlijk initiatief van minister Ollongren (BZK) en 10 organisaties uit de woonsector: Aedes, Vereniging Eigen Huis, NVM, Nederlandse Vereniging van Banken, Verbond van Verzekeraars, VBO, Vastgoedpro, De Hypotheekshop, SVn, en NHG (Nationale Hypotheek Garantie).

Minister Ollongren: “Als starter is het al lastig genoeg om een passende woning te vinden. Informatievoorziening mag daarbij in ieder geval niet het struikelblok zijn.”

De betrokken partijen zetten zich in om de Week van de Starter tot een succes te maken. Door samen voor een compleet en betrouwbaar aanbod van informatie te zorgen, hopen zij zo veel mogelijk starters te bereiken en hun kansen op het vinden van hun eerste huis te verbeteren.