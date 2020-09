Herschikking takenpakket bewindspersonen ministerie van VWS

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) draagt per 25 september een deel van zijn taken over aan minister Van Ark en staatssecretaris Blokhuis. Deze herschikking van de portefeuilles biedt minister De Jonge meer tijd om zich te kunnen richten op de bestrijding van het coronavirus en waarborgt tegelijkertijd de continuïteit van de verschillende beleidsonderwerpen van het ministerie van VWS.

Minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport neemt de portefeuille gehandicaptenzorg over, evenals de coördinerende rol bij de onderwerpen arbeidsmarktbeleid in de zorg, regeldruk in de zorg en rechtmatige zorg en goed bestuur.



Staatssecretaris Blokhuis van VWS neemt de jeugdportefeuille over, met daarin de jeugdgezondheidszorg, de jeugd-ggz en de Jeugdwet, evenals het VWS-deel van de portefeuille huiselijk geweld en kindermishandeling.



Minister De Jonge blijft, naast de bestrijding van het coronavirus, verantwoordelijk voor ouderenzorg, maatschappelijke ondersteuning en mantelzorg, wijkverpleegkundige zorg, het persoonsgebonden budget (pgb), medisch-ethische vraagstukken en inkoop en aanbesteden in het sociaal domein.



Deze portefeuilleverdeling zal gelden voor de verdere duur van deze kabinetsperiode.